Замначальника муниципальной полиции Сильвиу Мушук подал в отставку

Замначальника муниципальной полиции Сильвиу Мушук уходит в отставку. Это подтвердил и.о. главы генерального инспектората Георгий Балан. Причину он называть не стал.

Сам Мушук информацию не подтверждает, но и не опровергает. Он заявил, что расскажет все позже.

Между тем, deschide.md сообщает, что Мушука вынудил уйти министр внутренних дел Андрей Нэстасе. По данным портала, его вчера вызвали на ковер, а вскоре был подписан приказ об увольнении. Сильвиу Мушук стал заместителем главы столичной полиции в 2009 году, в правоохранительных органах он прослужил больше 30 лет.

О том, что полицейских заставляют увольняться, накануне рассказал бывший глава управления Национальной следственной инспекции Валерий Кожокару. По его словам, в черном списке нового руководства полиции - 19 начальников районных инспекторатов.

"Руководство МДВ и ГИП оказывает беспрецедентное давление на полицейских. Им угрожают, заставляя давать показания на бывших начальников - якобы те санкционировали незаконные действия против оппозиционных партий", - заявил бывший глава управления Валерий Кожокару.

По словам Кожокару, полицейских принуждают давать ложные показания, угрожая открытием уголовных дел.

"Им говорят, что прокуроры уже готовы начать их уголовное преследование и арестовать их за то, чего они не делали", - подчеркнул Валерий Кожокару.

Исполняющий обязанность главы генерального инспектората Георгий Балан это опровергает. А министр внутренних дел с комментариями пока не выступил.