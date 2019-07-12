Девушке грозит тюрьма за облизанный шпатель

Американке Кори Уорд грозит тюремное заключение сроком до 30 лет за шалость в кабинете врача.

Так, женщина опубликовала в Сети видео, на котором ее дочь в кабинете врача облизывает медицинский шпатель для осмотра полости рта и кладет его обратно в резервуар для хранения, передает Рамблер.

При этом женщина проигнорировала объявление о том, что пользоваться одноразовыми шпателями категорически запрещено.

После того как ролик появился в Сети, Уорд арестовали по обвинению в порче имущества с возможностью навредить здоровью других людей.

Если суд признает вину женщины, ей грозит до 30 лет тюрьмы и штраф до 10 тыс. долларов.

Женщина заявила, что просто дурачилась со своей дочкой, но теперь понимает, «что ее жизнь разрушена», и очень переживает за дальнейшую жизнь своих детей.