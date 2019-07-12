Нелепая ошибка пекаря рассмешила пользователей Сети

Жительница американского штата Джорджия получила на день рождения торт с нелепой ошибкой пекаря. Об этом сообщает издание The Sun.

Мать 25-летней Кэнсли Дэвис (Kensli Davis) решила заказать торт ко дню рождения дочери. Она попросила украсить его изображениями Моаны — главной героини одноименного любимого диснеевского мультфильма девушки, передает Rambler.

Однако сотрудники пекарни неправильно расслышали женщину и сделали торт с украшениями в виде листьев марихуаны.

Этот случай позабавил американку, и она выложила фотографию кондитерского изделия на своей странице в Facebook. На снимке можно увидеть угощение, на котором изображена лошадь в состоянии наркотического опьянения и поздравление с днем рождения. Дэвис отметила, что торт был очень вкусным.

Публикация стала вирусной и собрала более 13 тысяч лайков, 14 тысяч ретвитов и сотни комментариев. Пользователей сети позабавила ошибка пекарни. «Пожалуйста, сделайте мне такой же на мой день рождения», — иронично писали одни. «Не могу перестать смеяться. Это очень смешно!» — комментировали другие. «Вы взгляните на глаза у пони», — глумились третьи.