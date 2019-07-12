Стали известны сроки выхода 5G-смартфона Huawei

Производитель заявил, что его топовая новинка должна поступить в продажу в течение июля. Компания Huawei заявила, что ее первый 5G-смартфон Mate 20X поступит на рынок уже в текущем месяце. Об этом пишет The Verge.

Речь идет пока о некоторых рынках. Информация поступила несмотря на сохраняющуюся неопределенность относительно будущего Huawei как производителя устройств Android, передает Корреспондент.

Пока известно о том, что новинка выйдет в продажу 26 июля в Китае. Кроме того, она доступна для предварительного заказа на итальянском сайте Amazon с датой выпуска 22 июля, и уже сегодня будет доступна в ОАЭ.

Внешне Huawei Mate 20X 5G очень похож на существующий Mate 20X с тем же 7,2-дюймовым экраном и тройной основной камерой. Однако его компоненты были немного модернизированы для соответствия требованиям модема 5G Balong 5000.

В частности, батарея была увеличена с 4200 мАч до 5000 мАч, объем оперативной памяти - с 6 до 8 ГБ, а объем встроенной памяти - с 128 до 256 ГБ.