Хайди Клум тайно вышла замуж

Известная 46-летняя супермодель Хайди Клум вышла замуж за 29-летнего гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца, сообщили TMZ.

Еще в декабре 2018 года парень сделал возлюбленной предложение руки и сердца, а несколько месяцев назад пара тайно узаконила свои отношения.

Инсайдеры утверждают, что Хайди и Том заключили брак еще в феврале 2019 года, передает mignews.

Стоит отметить, что для девушки это уже третий брак. Также Клум воспитывает четырех детей от предыдущих отношений.

Известно, что для Тома Каулитца это второй брак, однако обзавестись детьми он не успел.

В Сети также появилась информация о вероятной беременности Хайди.