В Мехико произошли три землетрясения

Сразу три небольших землетрясения произошли в столице Мексики в пятницу утром, сообщает Национальная сейсмологическая служба латиноамериканской страны.

Первое землетрясение магнитудой 2,1 было зафиксировано в 1 километра от района Мигель-Идальго. Чуть позже произошли два землетрясения магнитудой 2,0 и 2,5 с эпицентром на расстоянии 1 километр от района Альваро-Обрегон.

В обоих случаях глубина залегания составила 3 километра, передает РИА Новости.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.