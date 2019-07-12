В Гонконге на таможне изъяли поддельную вакцину на 36 тысяч долларов

Таможня и департамент здравоохранения Гонконга на этой неделе провели совместный рейд, в ходе которого удалось изъять 76 коробок поддельной вакцины и 47 коробок вакцины, содержащей вещества, продавать которые могут только уполномоченные организации, общая рыночная стоимость изъятой вакцины составляет около 36 тысяч долларов, говорится в заявлении на сайте правительства Гонконга.

Рейд был инициирован после поступления жалобы в департамент здравоохранения о том, что в одном из медицинских центров в районе Куньтхон могут использовать поддельную вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ).

Сотрудники правоохранительных органов задержали на месте 49-летнего владельца медцентра и 33-летнего сотрудника. Расследование продолжается, передает РИА Новости.

Согласно законодательству Гонконга, любое лицо, продающее товары с поддельным товарным знаком, совершает преступление, за которое предусмотрен максимальный штраф в 500 тысяч гонконгских долларов (около 67 тысяч долларов США) и лишение свободы сроком до 5 лет.

Также отмечается, что любое лицо, которое незаконно обладает или торгует препаратами, содержащими яды и токсины без соответствующей лицензии, также совершает преступление. Штраф за него составляет около 100 тысяч гонконгских долларов (12,7 тысячи долларов США), срок лишения свободы за такое преступление составляет два года.