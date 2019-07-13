В отеле Сомали произошел теракт: есть жертвы

По меньшей мере десять человек погибли в результате взрыва бомбы и последовавшей стрельбе в фешенебельном отеле в портовом городе Кисмайо в Сомали, сообщает Reuters.

В отеле проходило совещание местных чиновников и старейшин, где обсуждались предстоящие региональные выборы, пишет Корреспондент.

Ответственность за атаку взяла на себя радикальной исламистской группировки Аш-Шабаб.

"Сначала мы подорвали бомба, а после вооруженные моджахеды ворвались в отель. Мы продолжаем атаку внутри отеля", – говорится в сообщении террористов.

Жертв атаки может быть больше, так как вооруженное столкновение охраны с боевиками продолжается.