Массовое отравление в летнем лагере в Сергеевке: среди детей не было граждан Молдовы

50 детей и двое взрослых получили пищевое отравление в летнем лагере в поселке Сергеевка Одесской области, который находится в ведомстве молдавского медуниверситета.

Как сообщает молдавский Национальный центр общественного здоровья, который связался с властями Украины, в числе пациентов туристы из Киева, Чернигова и Харькова. Часть из них госпитализировали в больницу города Белгород-Днестровский, еще часть - в больницу села Шабо.

В лагерь прибыли инспекторы Госслужбы по защите прав потребителей и Одесского лабораторного центра при Минздраве, а также местные власти.

Всего в лагере отдыхали 226 детей от семи до 14 лет. Ректор молдавского медуниверситета на телефонный звонок не ответил. Не прокомментировало ситуацию и Министерство здравоохранения. Украинская полиция открыла дело о нарушении санитарных норм.