Нечем дышать: На свалке в Сынжерейском районе уже несколько дней тлеет мусор

Жителям Биличений Ной и соседних сёл нечем дышать. Неподалёку от их домов тлеет свалка, куда привозят отходы из Бельц. И это не единственная проблема. По словам сельчан, из-за полигона были загрязнены подземные воды. С годами многие владельцы дач забросили свои хозяйства из-за плохой экологии.

Экологи подтверждают: свалка действительно стала источником загрязнения. Новый администратор полигона должен устранить нарушения до начала сентября, передает canal3.

"Необходимо отремонтировать и содержать в нормальном состоянии дренажные каналы для метеорных вод, нужно обеспечить выборочный сбор вторсырья, а растительные и бытовые отходы складировать отдельно. По истечении срока мы приедем с проверкой и примем меры, если всё это не будет соблюдаться", - сказал глава экологической инспекции Сынжерей Анатолий Мотрук.

По словам администратора полигона, изменить ситуацию к лучшему без инвестиций не получится. На свалке не хватает специальной техники.

"Поднимается температура и начинает тлеть. Мы предпринимаем меры чтобы справиться с этим. Трактор поломался и у нас завал. Планируем выровнять заднюю площадку, отгрести мусор дальше и потушить очаги", - отметил администратор полигона Михаил Герман.

Свалку около сёл Цамбула и Биличений Ной занимает 20 гектаров. Каждый день сюда привозят свыше 50 тонн мусора.