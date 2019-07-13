Шокирующие детали убийства молодой женщины в Кишиневе

Убийца 32-летней жительницы столицы, тело которой обнаружили в ее же микроавтобусе, скорее всего действовал в одиночку. К таким выводам пришли правоохранители, исследовав транспортное средство. Об этом заявил прокурор Кишинева Штефан Шаптефраць.

По его словам, причиной смерти женщины стало удушение. Предполагается, что жертва была знакома с преступником. Но подозреваемых по делу пока нет.

В ходе расследования выяснилось, что перед убийством женщина и мужчина посетили столичную больницу номер 1. За рулем был он. Больше подробностей прокурор не сообщил, отметив, что скоро состоится пресс-конференция, посвящённая этому делу.