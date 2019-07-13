В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала

В Киеве ночью субботы, 13 июля, неизвестный выстрелил из гранатомета в фасад здания телеканала 112 Украина. Как сообщили в столичной полиции, около 4:00 правоохранители получили сообщение о взрыве на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева.

Прибыв на вызов, правоохранители обнаружили повреждение фасада здания. На месте происшествия был обнаружен отстрелянный тубус гранатомета, передает Корреспондент. В результате происшествия жертв и пострадавших нет, полиция открыла уголовное производство. Как уточняет издание Информатор, ночью два человека подъехали на автомобиле к телеканалу и открыли огонь из гранатомета. После обстрела они скрылись в неизвестном направлении.





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