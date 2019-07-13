Турецкий отельер рассказал, как на шведский стол повторно ставят продукты

Турецкие отели не выставляют для повторного использования на шведском столе скоропортящиеся продукты, повторно могут использовать лишь продукты с длительными сроками хранения.

"В системе "все включено" определены продукты питания, которые могут циркулировать, то есть использоваться повторно. И с учетом этого формируется ассортимент шведского стола", - сказал Айык, заявил РИА Новости глава Федерации отельеров Турции Осман Айык.

"Есть железное правило: с использованной тарелки гостя отеля ни в коем случае ничего не может быть использовано повторно, все остатки еды с тарелок полностью выбрасываются в мусор… Если на стол выставляются продукты, которые не выдерживают долгого хранения, то они также выбрасываются, даже если к ним никто не притронулся", - поделился он.

Но это не касается продуктов, которые можно использовать несколько раз в течение некоторого времени, оговорился собеседник. "Это, например, пастеризованные оливки, сыр, масло, мед, варенье и так далее. Если они остаются на шведском столе с утра, то их можно использовать и во время обеда, ужина. Именно поэтому оливки и другие продукты, которые имеют продолжительный срок хранения, постоянно находятся в так называемом "холодном буфете", - сказал Осман Айык.

Он добавил, что "в Турции существует жесткие критерии хранения и использования продуктов питания, которые каждое гостиничное предприятие тщательно отслеживает и которым оно обязано следовать".

"Нельзя требовать от отельеров, чтобы они сказали: вот это есть можно, а от этого лучше воздержаться, иначе отравитесь. Это неуместный вопрос. Никто в наших отелях не травится, потому что эти критерии соблюдаются должным образом", - заключил Айык.