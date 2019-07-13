Выпускники полицейской академии получили дипломы

Долгожданные дипломы, первые офицерские погоны и присяга родине. Каждый выпуск в Полицейской академии - событие поистине торжественное.

В этом году выпускников 183. Из них 156 уже получили распределение в отделы полиции по всей стране.

Нынешний выпуск 25-й по счету. Отмечается, что 23 молодых офицера закончили академию со средним баллом выше девяти.