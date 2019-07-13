В Атаках прошло очередное заседание чрезвычайной комиссии с участием местных жителей, оставшихся без крова после обрушения и сноса аварийной многоэтажки. Пострадавшие так и не получили четких ответов, когда поступит материальная помощь и в каком размере.
Правительство обещает компенсации за двухкомнатные квартиры в 212 тысяч леев, за трехкомнатные - 277 тысяч. Но пострадавшие называют эти суммы недостаточными.
После долгих обсуждений комиссия решила увеличить сумму компенсаций на 5%. Между тем, представители местной власти предложили учитывать при расчёте размера помощи не только площадь квартир, но другие факторы.
Пострадавшие не скрывают недоверия чиновникам.
Сроки окончательного решения по выплате компенсаций до сих пор неизвестны.
"Отчет и выводы комиссии будут переданы правительство, и примет решение о сроках и способе выплаты компенсаций пострадавшим", - сказал советник министра экономики Михай Русу.
После обрушения многоэтажки без крова над головой остались 46 человек, в том числе 11 детей.
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