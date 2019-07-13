В Молдове отметили снижение уровня преступности

Показатель преступности снижается. В первые шесть месяцев этого года было зафиксировано почти на 600 преступлений меньше, чем годом ранее. В то же время, Генеральный инспекторат полиции отмечает, что большинство из них произошло в столице в выходные с 12 до шести часов дня.

Всего за первые полгода зарегистрировали 13 286 преступлений, это на 586 меньше, чем в тот же период 2018. Согласно статистике, около шести с половиной тысяч из них было совершено против собственности. Еще чуть более двух тысяч - нарушение требований в области транспортной безопасности.

Около двух тысяч преступлений квалифицировали как тяжкие, более семи с половиной тысяч - как средней тяжести, еще почти три с половиной - как небольшой тяжести. В то же время, зарегистрировали около 300 особо тяжких преступлений и примерно 100 - чрезвычайно тяжких.

Всего в уголовных делах фигурировали около пяти тысяч подозреваемых. Почти 90% из них - мужчины. Средний возраст преступников - 30 лет. Примерно четыре с половиной тысячи злоумышленников преступили закон впервые, около двух тысяч из них - безработные. Отмечается также, что свыше 900 правонарушителей совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Прокуроры передали в суд примерно четыре тысячи уголовных дел.

Среди самых громких дел последних недель - ограбление филиала Moldova-Agroindbank. Преступники унесли с собой денег и ценных вещей на сумму более 50 миллионов леев.