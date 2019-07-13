Тридцать детей остаются в больницах после отравления в лагере под Одессой

В Одесской области в больницах остаются 32 человека, отравившихся в оздоровительном лагере.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, 11-12 июля в медицинские учреждения Белгород-Днестровского района с предварительным диагнозом «пищевое отравление» обратились 56 человек, из них 53 ребенка (2002-2010 г.р.), которые отдыхали в оздоровительном лагере «Медик 2» в пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района, пишет УНИАН.



По состоянию на 7.00 13 июля в лечебных учреждениях находятся 32 человека (из них 30 детей).



Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.



Как сообщалось ранее, среди детей, отравившихся в детском лагере в Сергеевке, не было граждан Молдовы.





