Для каждого человека предусмотрена своя норма количества сна. Об этом сообщает RT со ссылкой на врача-сомнолога Александра Пельмана.
— В среднем человеку нужно от семи до восьми часов сна, но есть чисто генетически заложенные нюансы, — отметил он.
Эксперт добавил, что в целом люди подразделяются на два типа: короткоспящие и долгоспящие. Первой группе для полного восстановления обычный семи-восьмичасовой сон будет казаться избыточным. Второй группе требуется на несколько часов больше — минимум девять-десять часов сна, передает life.
При этом если человек спит, сколько ему требуется, но не высыпается и просыпается "разбитым", то ему нужно обратиться к специалисту. Пельман считает, что это может быть признаком физических или психологических проблем, которые необходимо выявлять и лечить.
— Это уже гиперсомния — избыточная сонливость. Это не норма. Это может быть следствием самых разнообразных причин, начиная от депрессии и заканчивая, например, синдромом обструктивного апноэ сна, — заключил сомнолог.
Комментарии
- Немцы стали существенно меньше пить пива
- В России обнаружили пациента с половиной мозга
- Турецкий отельер рассказал, как на шведский стол повторно ставят продукты
- Facebook грозит крупнейший в истории компании штраф
- В мурманском аэропорту поселился свой Хатико
- Самолёт ВВС США экстренно сел с горящим двигателем
- Нелепая ошибка пекаря рассмешила пользователей Сети
- Девушке грозит тюрьма за облизанный шпатель
- В Швейцарии суд обязал хозяина петуха обеспечить молчание пернатого по ночам
- Астролог назвал самые умные знаки Зодиака
- Павел Филип встретился с мэрами населенных пунктов Яловенского района
- В Испании на забеге быков пострадали пять человек
- Число жертв атаки на отель в Сомали выросло до 26
- Внимание, кишинёвцы! Ряд троллейбусов и микроавтобусов временно изменят маршруты
- Немцы стали существенно меньше пить пива
- Шокирующие детали убийства молодой женщины в Кишиневе
- В мурманском аэропорту поселился свой Хатико
- В Гонконге на таможне изъяли поддельную вакцину на 36 тысяч долларов
- Девушке грозит тюрьма за облизанный шпатель
- В Мехико произошли три землетрясения
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Но не принимайте все так близко к сердцу.
|Banca Nationala a Moldovei