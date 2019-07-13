Новый министр финансов Наталья Гаврилица заявила о вероятной финансовой дыре в госбюджете

Нынешняя власть намерена обратиться за финансовой помощью к иностранным партнерам, чтобы выплатить людям зарплаты и пенсии. Новый министр финансов Наталья Гаврилица заявила о вероятной финансовой дыре в госбюджете. Хотя ранее сообщалось, что правительство Павла Филипа оставило после себя более трех миллиардов леев. А все пенсии и зарплаты были выплачены до мая месяца.

"Эта финансовая дыра, о которой мы говорим, превышает сумму в четыре миллиарда леев. Мы рады, что можем включить в статью "доходы" помощь со стороны Евросоюза. Мы сделаем необходимые поправки и перечислим средства из госбюджета в местные бюджеты. Планируем перечислить свыше одного миллиарда леев, чтобы покрыть расходы на выплату пенсий и зарплат", - сказала министр финансов Наталья Гаврилица.

По словам бывшего премьера, в первой половине этого года перечисления Налоговой службы в госбюджет выросли почти на миллиард леев и составили 20 миллиардов, а поступления Таможенной службы увеличились на 700 миллионов леев.

На встрече с мэрами сёл Яловенского района Павел Филип уточнил, что перед тем как увеличить бюджетникам зарплаты, депутаты приняли госбюджет.

"Мы не одобрили закон, пока не удостоверились, что есть финансовые резервы для выплаты всех зарплат. Они же, прежде чем заниматься деолигархизацией и теми проектами, которые они утвердили до сих пор в парламенте, должны были сначала принять поправки к бюджету. Я предполагаю, что они намеренно всё затягивают", - сказал депутат ДПМ Павел Филип.

По данным Государственной налоговой службой, за полгода в госбюджет поступило 19 миллиардов 200 миллионов леев. Это на 975 миллионов больше, чем в этот же период 2018.