Внимание, кишинёвцы! Ряд троллейбусов и микроавтобусов временно изменят маршруты

Троллейбусы №3 и 24 не будут курсировать до понедельника. Маршрут троллейбуса №10 сокращается до ул. Алексей Матеевич. А троллейбусы №2 будут курсировать с ул. Георге Асаки на ул. Пан Халиппа, Измаильская, пр-т Штефан чел Маре, ул. Чуфля и далее по установленному маршруту.

Эта мера принимается в связи с закрытием дорожного движения на ул. Василе Александри, на участке между улицами Лакулуй и Пан Халиппа, где проводятся работы по ремонту тепловых сетей.

Власти сообщают, что движение возобновится в понедельник утром, 15 июля, передает IPN.

Изменения произошли и на маршруте троллейбусов №20. Они ходят с пр-та Константин Негруцци на пр-т Штефан чел Маре, по улицам Чуфля, Букурешть, Измаильская, пр-ту Штефан чел Маре и далее по установленному маршруту.

Троллейбусы № 35 поворачивает с ул. Букурешть на ул. Измаильскую, затем направляются на ул. Пан Халиппа, шоссе Хынчешть и далее по установленному маршруту.

Изменился и маршрут троллейбусов № 36. С ул. Василе Александри троллейбусы будут направлены на улицы. Букурешть, Измаильская, Пан Халиппа, шоссе Хынчешть и далее по установленному маршруту.

Автобусы №11 будут курсировать с ул. Алексея Матеевича на улицы А. Пушкин, Михаил Когэлничану, Измаильская, Пан Халиппа, шоссе Хынчешть и далее по установленному маршруту.

И микроавтобусы, которые имеют свой маршрут через указанную зону, будут курсировать по соседним улицам.