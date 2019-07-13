КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.

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