Мэры-демократы населенных пунктов Яловенского района обеспокоены дальнейшей судьбой проектов, запущенных ими в период правления ДПМ. По их словам, многие из них с приходом новой власти были приостановлены. Это проекты по восстановлению дорог, строительству водопроводов и канализации. Этот вопрос они обсудили на встрече с исполняющим обязанности главы ДПМ Павлом Филипом и вице-председателем парламента Моникой Бабук.
Власти Яловенского района возмущены тем, что новое руководство в первую очередь принялось избавляться от неудобных чиновников, а также приостановило реформы и социальные проекты, начатые Демпартией. Мэры утверждают, что из-за их политической принадлежности новый кабмин их игнорирует.
"У меня, например, строится магистральный водопровод, у другого канализация, у третьего - другие социальные проекты, но все они ещё не закончены, не доведены до конца. Не говоря уже о новых начатых проектах. Сейчас на нас будут больше всего нападать".
"Я уверен, что в любом селе есть коммунальные проблемы. Это и мусор, и вода, и канализация. И это болезненные для нас вопросы. Вот увидите, что они этим и будут бить по нашим мэрам", - сказал зампредседателя Яловенского района Лилиан Караману.
Павел Филип призвал мэров быть более настойчивыми.
"Вы, мэры, должны стоять на своем. И спокойно обращаться в правительство, чтобы продолжить начатые проекты. Ведь они не для того или иного мэра, или той или иной партии, они для людей", - сказал и.о. председателя ДПМ Павел Филип.
Поддержала местные власти и вице-председатель парламента Моника Бабук.
"Я говорила о том, чтобы усилия жителей Яловен были оценены и приняты во внимание. Потому что, что получить в Яловенах более 20 тысяч голосов это дорогого стоит. Мы должны извлечь из этого уроки", - сказала вице-председатель парламента Моника Бабук.
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