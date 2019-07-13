Влад Плахотнюк сомневается в подлинности отчета Kroll-2, опубликованного Ренато Усатым

Адвокаты EFRIM ROŞCA объявили, что взяли на себя полномочия по юридическому представительству Владимира Плахотнюка. В связи с этим юристы выпустили пресс-релиз.

"Владимир Плахотнюк сомневается в достоверности материалов, обнародованных вчера, так как кажется, что доклад почти целиком основан на статьях из прессы политических оппонентов, без письменных доказательств.

Наш клиент утверждает, что он не имеет никакого отношения к тому, о чем говорится в этом документе, и считает, что публикация является всего лишь манипуляцией, пытающейся отвлечь расследование от реальных бенефициаров.

Господин Плахотнюк ставит под сомнение подлинность этого отчета, и считает маловероятным то, что компания Kroll сделала бы такие предположения на основе статей из прессы или на основе так называемой конфиденциальной информации, которая не предоставляется следователям", - говорится в сообщении.