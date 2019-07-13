РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Но не принимайте все так близко к сердцу.

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