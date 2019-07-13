Марк Ткачук намерен вернуться в политику

Бывший советник президента Владимира Воронина Марк Ткачук намерен вернуться в политику. Хотя ранее он заявлял, что по меньшей мере ближайшие 50 лет не станет сотрудничать ни с одной из политических партий.

В одном из интервью Ткачук отметил, что сейчас Молдова оказалась в ситуации политической дестабилизации. И он не исключает, что мог бы присоединиться к политформированию, которое не будет нацелено лишь на победу на парламентских выборах, а готово взять на себя решение проблем, с которыми сталкивается общество.

Марк Ткачук отказался от мандата депутата в 2014 году, а позже был исключен из Партии коммунистов вместе с Григорием Петренко и Юрием Мунтяном.