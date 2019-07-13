Парламентское большинство отклонило проект предусматривающий, что 50% товаров в магазинах будет отечественного производства

Альянс ПСРМ-ACUM вновь проигнорировал инициативу Демпартии. Демократы предложили включить в повестку заседания парламента проект, предусматривающий, что 50% товаров в магазинах будет отечественного производства. Однако альянс Санду-Додона его отклонил. Хотя представители ПСРМ в парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности заверили, что рассмотрят его в профильной комиссии. Не поддержали депутаты альянса и предложение ДПМ пригласить на слушания в парламент министра сельского хозяйства.

"Сейчас в полном разгаре процесс сбора урожая. В этот период большинство производителей сталкивается с трудностями сбыта продукции. Поэтому мы бы хотели узнать больше информации о том, какие меры предпринимает для этого министерство", - сказал депутат ДПМ Николай Чубук.

Между тем, предложенный Демпартией законопроект поддержали жители страны. Они отметили, что отклонившие его депутаты думают лишь о своих интересах, а не о благополучии граждан.

- Должны думать о местных производителях.

- Вы поддерживаете то, что в магазинах должны продавать больше местных товаров?

- Да, чтобы поднимать экономику страны и стимулировать местных производителей.

Предложенный демократами проект также предусматривает, что о стоимости продукции стороны будут договариваться между собой, однако скидка от производителя на товар не превысит 10%. Этот проект был одобрен бывшим парламентом в первом чтении.