Как выбрать арбуз: появилось инструкция, которая поможет не ошибиться

Оказавшись перед горой аппетитных арбузов, следует помнить несколько критериев по отбору вкусной и спелой ягоды.

1.Прежде всего, следует учесть санитарные нормы.

Не стоит вырезать ломтик арбуза, чтобы убедиться в его спелости. Лучше уж рискнуть купить незрелый арбуз, чем наверняка принести домой вредные микроорганизмы, попавшие с ножа или из уличного воздуха. Из тех же соображений нельзя покупать плод с трещиной, даже маленькой, или со следом от ушиба - в открытой или поврежденной мякоти быстро размножаются бактерии, пишет Вести-UA.

Иногда селитру вводят в незрелый плод с помощью шприца, на корке остается пятнышко с проколом посередине. Но если избыток нитратов введен из почвы, такой экземпляр в неразрезанном виде не распознать, его выдаёт мякоть. Уверенный продавец выставляет для контроля не предназначенный для еды вскрытый образец.

У экологически чистого плода структура на разломе зернистая, с различимыми клетками, у перекормленного удобрениями – волокнистая. Белые прожилки возникают при трудных условиях созревания, например, при недостатке тепла, жёлтые образования – признак перекормленности удобрениями. Если мякоть очень яркая, размешайте кусочек в стакане с водой. Если вода окрасилась в красный цвет, ягода «подкрашена» искусственно, если только помутнела, значит продукт чист.

2. Если исключить накачку нитратами, то размер зависит от спелости, условий вызревания и сорта.

Вероятнее всего окажется качественным средний плод, весом около 6 кг. Слишком маленький можно заподозрить в недозрелости, но сначала его нужно оценить и по другим признакам. Слишком большой не стоит выбирать в том случае, если придётся хранить разрезанный остаток, даже в холодильнике он может испортиться в течение суток. Замечено, что немного неказистый, чуть кривобокий плод обычно бывает слаще, чем арбуз идеально правильной формы.

Следует обязательно обращать внимание на пятно, образовавшееся в месте соприкосновения плода с землей. У спелых арбузов оно желтое, диаметром примерно 10 см, у недозрелых – белое, а если пятно слишком большое - плоды долго зрели из-за плохих условий.

Плодоножка должна быть сухой, желтоватой. Пока плод не созрел, она зеленая. Наметанный глаз определит – отделился ли «хвостик» от стебля легко, потому что при съеме плода был уже засохшим или его долго теребили, отрывая зеленым, а высох он уже при хранении. След от ножа на срезе разглядеть труднее, но возможно. Сама по себе эта часть от плода не отпадает, значит, если ее нет, то ее удалили намеренно - такой лучше не выбирать.

Другой известный признак хорошо вызревшего плода - характерное потрескивание при сдавливании. Звук, который спелый арбуз издаёт при щелчке или похлопывании описывают словами совершенно по-разному. Одним он кажется звонким, как от пустого сосуда, другие называют его «объёмным», лучше всего поэкспериментировать, побарабанив по заведомо спелому плоду и запомнить получающийся звук.

3. Об "арбузах-девочках" и некоторых предубеждениях

Разделение плодов по полу, на «мальчиков» и «девочек» слишком распространено, чтобы можно было им пренебречь. Овощеводы, продавцы, покупатели разных стран издавна убеждены, что бывают женские арбузы – с большим плоским следом от отделившегося цветка и мужские, у которых он поменьше и выпуклый. Практика показывает, что, действительно, арбузы с большим пятнышком напротив плодоножки бывают вкуснее, и при покупке можно воспользоваться этим признаком. Возможно, это как-то связано с особенностями опыления.

Дурная репутация ранних, слишком крупных или мелких ягод, к сожалению, не лишена оснований. Но нельзя забывать о том, что селекционеры постоянно работают над созданием всё более совершенных сортов и гибридов.

Нужно обращать внимание на все признаки зрелости и натуральности, которых немало, и не отбраковывать заранее экземпляры, созревшие в июле или выпадающие из рекомендуемого стандарта по размеру. Иначе можно пройти мимо отличного арбуза, а достижения ученых останутся невостребованными.