"Меняю собаку на овец": Житель Вулканешт решил с выгодой избавиться от четвероногого друга

Житель города Вулканешты решил продать своего четвероногого друга. Соответствующее объявление он разместил через сайт объявлений 999.

Хозяин двухлетнего пса породы «Алабай» готов рассмотреть и альтернативный вариант – обмен породистой собаки на нескольких овец. К объявлению приложены и фотографии кобеля, пишет Gagauzinfo. По какой причине собственник решил избавиться от собаки – не сообщается.

После того, как предложение обмена привлекло внимание пользователей соцсетей, автор по имени Иван поспешил удалить объявление.