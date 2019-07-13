В Ницце почтят память жертв терактов и впервые за три года запустят салют

В Ницце 14 июля отметят День взятия Бастилии и впервые с 2016 года запустят праздничный салют. Кроме того, жители почтут память жертв терактов. Об этом в субботу, 13 июля, сообщается на сайте города.

13 и 14 июля при входе на праздничные площадки будут проводиться систематические проверки посетителей в целях обеспечения безопасности. Сам праздник начнется уже 13 июля в 22:00, когда будет запущен салют.

14 июля в 9:30 утра по местному времени на вилле Массена состоится церемония, посвященная памяти жертв терактов 2016 года, пишет Известия. В ней примут участие только семьи погибших, представители религиозных культов и официальные лица.

Вечером 14 июля в Ницце пройдет концерт филармонического оркестра. Мероприятия закончатся в 22:34 — в это время произошли события июля 2016 года. На Английской набережной запустят 86 салютов в память о погибших.

Вечером 14 июля 2016 года, когда Франция праздновала День взятия Бастилии, водитель 19-тонного грузовика протаранил толпу людей, собравшихся посмотреть на фейерверк на Английской набережной в Ницце. В результате теракта погибли 86 человек, среди них — 37 иностранцев, представители 19 национальностей, в том числе две гражданки России. Пострадали более 430 человек.