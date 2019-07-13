Новая версия отчета Kroll: из банков вывели 600 млн долларов, а не один или три миллиарда

Из трех проблемных банков вывели 600 миллионов долларов, а не один или три миллиарда, как говорилось ранее. Эта сумма фигурирует во втором отчете Kroll, опубликованном лидером политформирования "Наша партия" Ренато Усатым.

Он уже направил его председателю парламентской следственной комиссии Александру Слусарю. Правда выбрал для этого весьма необычный способ. Он прикрепил флэшку с отчетом компании Kroll к лапке голубя и выпустил его в окно. "Передаю Слусарю!" Ренато Усатый также настоял, чтобы следственная комиссия заслушала и его. Слусарь же, в свою очередь заявил, что сначала нужно проверить подлинность представленных лидером Нашей партии документов, а уже затем члены комиссии решат, стоит ли вызывать его на слушания. Между тем, опубликованный лидером Нашей партии отчет вызвал недоумение общества. Блогер Вячеслав Балакчи написал в фэйсбуке, что в документе не фигурирует Вячеслав Платон. Хотя в отчете, представленном Слусарем, были указаны фирмы рейдера №1 в СНГ. Журналист отмечает, что обнародованный Усатым документ подтверждает, что в хищениях из банковской системы замешана Россия. И он недоумевает, почему молдавские СМИ игнорируют этот факт. По данным Прокуратуры по борьбе с коррупцией и Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества, до 15 июня этого года власти вернули из выведенных из трех проблемных банков денег почти два с половинной миллиарда леев. Напомним, недавно парламентская следственная комиссия обнародовала второй отчет компании Kroll вопреки договорённости о конфиденциальности. Бывший генеральный прокурор Эдуард Харунжен заявил тогда, что это грозит властям штрафами в сотни, а то и миллионы евро.

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