С начала года в Молдове в ДТП погибли 24 пешехода

С начала текущего года в стране произошло 173 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. В результате 24 пешехода погибли и 150 получили травмы.

Как сообщили в Национальной патрульной инспекции, наиболее частые аварии происходят в городах, где переходные пешеходы часто не принимаются во внимание.

Одна из таких аварии произошла недавно в селе Пеливан Оргееского района. Находившийся за рулем большегрузного автомобиля с прицепом 69-летний водитель насмерть сбил человека. 59-летний пешеход переходил дорогу в неположенном и неосвещенном месте, на противоположной стороне его ждало такси.

Инспекция призывает пешеходов не подвергать опасности свою жизнь и не переходить дорогу в неположенных местах. В то же время водителям рекомендуется соблюдать ограничение скорости, чтобы успеть вовремя среагировать.