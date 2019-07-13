Ученые из медицинского центра при Университете Дьюка (США) выяснили, что сокращение ежедневного рациона на 300 ккал поможет легко скинуть лишний вес и снизить риск возникновения ряда заболеваний. Результаты исследования опубликованы на портале Medicalxpress.
В эксперименте принимали участие 218 взрослых добровольцев в возрасте до 50 лет. В основе исследования лежала гипотеза о том, что употребление меньшего количества калорий приводит не только к потере веса, но и более сложным метаболическим изменениям в лучшую сторону, передает Известия.
Так, испытуемым предложили снизить суточную дозу килокалорий на 25% и придерживаться этого режима в течение двух лет. Те, кто выдержал такую систему питания и смог урезать рацион, в среднем сбросили 10% веса. У них также улучшились показатели крови — снизился холестерин, сахар и давление. После окончания эксперимента у добровольцев снизился маркер хронических воспалений, который связан с заболеванием сердца, раком и снижением когнитивных функций.
По словам ученых, снизить калорийность своего рациона на 300 ккал можно довольно легко, например, достаточно не перекусывать после обеда.
Комментарии
- Астрономы обнаружили у черной дыры аномалию
- Ученые нашли способ остановить "старение"
- Сам себе донор: космонавты смогут печатать кожу и кости из своих же клеток прямо в невесомости
- Врачи рассказали, сколько шоколада можно съесть без вреда для здоровья
- Исследование: фруктовые соки увеличивают риск заболеть раком
- Ученые нашли древнейшие человеческие останки в Европе
- Британский диетолог рассказала, как правильно определять объем пищи
- Ученые предупредили, что плохие подруги могут навредить здоровью
- Ученые нашли способ стирать группу крови
- О каких заболеваниях может говорить частая зевота
- Новое руководство ГИП приостановило проект "Bunici Grijulii"
- Синоптики рассказали о погоде в Молдове на следующей неделе
- Назван легкий способ похудеть и оздоровиться
- С начала года в Молдове в ДТП погибли 24 пешехода
- Новая версия отчета Kroll: из банков вывели 600 млн долларов, а не один или три миллиарда
- Шокирующие детали убийства молодой женщины в Кишиневе
- Некоторые жители Ботаники на пять дней останутся без газа
- Сомнолог рассказал, как спать и высыпаться
- Влад Плахотнюк сомневается в подлинности отчета Kroll-2, опубликованного Ренато Усатым
- Массовое отравление в летнем лагере в Сергеевке: среди детей не было граждан Молдовы
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Но не принимайте все так близко к сердцу.
|Banca Nationala a Moldovei