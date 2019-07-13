Назван легкий способ похудеть и оздоровиться

Ученые из медицинского центра при Университете Дьюка (США) выяснили, что сокращение ежедневного рациона на 300 ккал поможет легко скинуть лишний вес и снизить риск возникновения ряда заболеваний. Результаты исследования опубликованы на портале Medicalxpress.

В эксперименте принимали участие 218 взрослых добровольцев в возрасте до 50 лет. В основе исследования лежала гипотеза о том, что употребление меньшего количества калорий приводит не только к потере веса, но и более сложным метаболическим изменениям в лучшую сторону, передает Известия.

Так, испытуемым предложили снизить суточную дозу килокалорий на 25% и придерживаться этого режима в течение двух лет. Те, кто выдержал такую систему питания и смог урезать рацион, в среднем сбросили 10% веса. У них также улучшились показатели крови — снизился холестерин, сахар и давление. После окончания эксперимента у добровольцев снизился маркер хронических воспалений, который связан с заболеванием сердца, раком и снижением когнитивных функций.

По словам ученых, снизить калорийность своего рациона на 300 ккал можно довольно легко, например, достаточно не перекусывать после обеда.