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Синоптики рассказали о погоде в Молдове на следующей неделе
// фото: publika.md
17:54, 13 Jul 2019
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На следующей неделе в Молдове ожидается прохладная погода, местами пройдут дожди с грозами, согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы.

После периода изнуряющей жары, температура продолжит понижаться. Синоптики прогнозируют максимальную температуру до 28 градусов днем. Теплее всего будет на юге, но во вторник, 16 июля, по всей стране будет до 23 градуса днем ​​и до 10 градусов ночью.

В этой связи некоторые СМИ посчитали, что жаркое лето закончилось, а такая температура продержится до августа. Но как сообщили корр. МОЛДПРЕС в Годрометеослужбе, с такой уверенностью делать прогнозы неразумно. "Самые точные прогнозы - на три дня, максимум на одну неделю, даже самые точные измерительные приборы не могут указывать точную погоду на 2-3 месяца вперед. Сейчас середина июля, поэтому лето еще заявит о себе», - пояснили метеорологи.




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