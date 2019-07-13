На следующей неделе в Молдове ожидается прохладная погода, местами пройдут дожди с грозами, согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы.
После периода изнуряющей жары, температура продолжит понижаться. Синоптики прогнозируют максимальную температуру до 28 градусов днем. Теплее всего будет на юге, но во вторник, 16 июля, по всей стране будет до 23 градуса днем и до 10 градусов ночью.
В этой связи некоторые СМИ посчитали, что жаркое лето закончилось, а такая температура продержится до августа. Но как сообщили корр. МОЛДПРЕС в Годрометеослужбе, с такой уверенностью делать прогнозы неразумно. "Самые точные прогнозы - на три дня, максимум на одну неделю, даже самые точные измерительные приборы не могут указывать точную погоду на 2-3 месяца вперед. Сейчас середина июля, поэтому лето еще заявит о себе», - пояснили метеорологи.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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