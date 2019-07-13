Новое руководство ГИП приостановило проект "Bunici Grijulii"

Смена власти, смена приоритетов. Исполняющий обязанности главы Генерального инспектората, кум Андрея Нэстасе, Георге Балан заявил, что учреждение пересмотрит запущенные бывшим руководством проекты. Это касается и кампании "Bunicii grijulii".

"Мы обсудили этот вопрос с главами подразделений, говорили о многих проектах, которым не было оказано должное внимание. Мы хотим узнать, какие из них дают положительные результаты, идут на благо граждан. Естественно, они и продолжатся", - сказал и.о. главы ГИП Георге Балан.

Сейчас кампания "Bunicii grijulii" находится на втором этапе внедрения. В то же время, ответственные за нее лица говорят, что обеспокоены последними перестановками в силовых структурах. В том числе отставкой заместителя главы ГИП Георгия Кавкалюка, который продвигал этот проект.

"Мы призываем новое руководство Генинспектората и МВД поддержать нас. В рамках этой кампании мы сделали уже очень много хороших дел. Мы следили за безопасностью детей на дорогах вблизи учебных заведений", - сказала замглавы НПО "Bunici Grijulii" Виктория Антон.

До сих пор участниками кампании стали более 1700 пенсионеров по всей стране.

Поддерживают проект и Национальная патрульная инспекция.

"Кампания ГИП действительно очень хорошая. Бабушки и дедушки следят за безопасностью детей на дорогах. С тех пор, как проект запустили, было зафиксировано меньше ДТП", - сказал патрульный инспектор Виталий Басюл. Кампанию "Bunicii grijulii" запустили в мае прошлого года.