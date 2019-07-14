В Лондоне автомобиль въехал в толпу

Автомобиль въехал в группу людей на юго-западе Лондона, в результате чего пострадали по меньшей мере семь человек. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщает Daily Star.

Отмечается, что инцидент произошел у отеля в районе Баттерси около 23:15 по местному времени. На место происшествия выехала полиция, три человека были задержаны по подозрению в покушении на убийство и еще четверо - за нарушение общественного порядка.э, пишет Корреспондент.

Один из пострадавших получил перелом ноги, он был доставлен в больницу.

Известно, что инцидент не рассматривается как террористический акт.