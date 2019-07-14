В Единцах погибли почти 60 коз и больше 10 овец: пастух выгнал стадо на отравленный луг

Потеряли целое стадо за день. Почти 60 коз и больше 10 овец погибли из-за отравления удобрениями в селе Бэдраджий Ной Единецкого района. Пастух вывел животных на поле и затем они стали подыхать на глазах.

"В селе Бэдраджий Ной пастух прошёл со своим стадом по участку, на котором после сбора зерновых были разбросаны минеральные удобрения. Ветеринары изъяли образцы и отправили их в лабораторию для анализа, но точно известно, что на месте были найдены минеральные удобрения".

Животных закопали на территории населённого пункта в специальном месте, о котором договорились власти и экологи.

Кто виноват в случившемся: отарщик, который не заметил удобрения, или владелец сельхозучастка, который не оградил его, устанавливается. Полиция ведет расследование.