В России, под Петербургом Subaru Impreza на полном ходу врезалась в стоящий на светофоре Hyundai Solaris. Виновник ДТП в больнице, а второй водитель погиб на месте.
Страшную аварию на регулируемом перекрестке в поселке Песочное в курортном районе Санкт-Петербурга запечатлели камеры наблюдения. Как сообщили в отделе в ГИБДД, ДТП в ночь на субботу, 13 июля, автомобиль Subaru Impreza, за рулем которого находился 40-летний мужчина, на полном ходу врезался в остановившееся на красный сигнал светофора такси Hyundai Solaris. В результате водитель Hyundai погиб на месте. Водитель и 40-летний пассажир Subaru госпитализированы с многочисленными травмами, сообщает 5-tv.ru.
Как сообщают в соцсетях очевидцы аварии, оба мужчины в Subaru были нетрезвы.
«В красной машине водитель вышел сам в крови, машина дымилась. Во второй зажало человека, девушка кричала: „Вытащите его!“ Как поняла по крикам, в красной ехали нетрезвые и молодые. Они и протаранили такси», — пишет свидетель.
По факту ДТП полиция проводит проверку и обстоятельства аварии.
Как сообщает ivbg.ru, водитель такси, на Hyundai — мужчина 1991 года рождения. От виновника аварии, водителя Subaru, по некоторой информации, пахло алкоголем. Об этом сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Курортному району.
Скончавшийся водитель оказался гражданином Молдовы.
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