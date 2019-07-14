Почти в 40% жилых домов в Молдове обнаружена повышенная концентрация радиоактивного природного газа радона

Почти 40% жилых домов в нашей стране таят в себе опасность для их обитателей. В них обнаружена повышенная концентрация радиоактивного природного газа радона. Об этом сообщат Национальное агентство общественного здоровья, которые в начале 2019 года провели масштабное исследование.

"Самое высокое содержание радона в жилых помещениях зафиксировано на севере Молдовы, в Сорокском и Кантемирском районах. Это обусловлено составом почвы, а также использованием в строительстве косэуцкого камня", - сказал завлабораторией радиологии НАОЗ Люба Корецкая.

Местным жителям раздали портативные радонометры. Показатели аппаратов снимали в течение нескольких месяцев. Вместо допустимых 100-150 беккерелей на кубический метр, в Кантемире зафиксирован уровень в 500 беккерелей, в Сороках - 800.

"Мы также заметили, что чаще всего радон скапливается на первых этажах и в подвалах, из-за близости к почве. Такие помещения следует постоянно проветривать", - сказала Люба Корецкая.

У радона нет ни запаха, ни цвета, ни вкуса, поэтому обнаружить его без специальных приспособлений невозможно.

"Этот газ опасен тем, что провоцирует рак легких. По данным мировой статистики, отравление радоном занимает второе место после курения среди причин этого заболевания", - сказал научный сотрудник НАОЗ Василие Баланел.

Для профилактики негативных последствий действия радона врачи рекомендуют регулярно проветривать помещения и проходить медосмотры.