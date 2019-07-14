Жители американского штата Луизиана борются с последствиями урагана "Барри".
Накануне он обрушился на побережье, принес с собой сильные дожди, наводнения и ветер со скоростью 120 километров в час, сообщает Вести.ru.
Метеорологи отмечают, что ураган, пришедший со стороны Мексиканского залива, представляет угрозу для жизни. Достигнув берега, "Барри" немного ослаб, и его категория понизилась до тропического шторма.
Ранее президент Дональд Трамп объявил в Луизиане режим ЧС. В ряде округов провели эвакуацию. Более 50 тысяч человек остались без электричества.
Самым разрушительным в истории Луизианы стал ураган "Катрина". В 2005 году он почти разрушил Новый Орлеан, нанес ущерб в 125 миллиардов долларов, а его жертвами стали почти две тысячи человек.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День будет напряженным с самого утра. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Вас будут волновать вопросы материального характера. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День будет напряженным с самого утра. Возможны проблемы с пищеварением. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Будьте осторожны с компьютером.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Исключительно плодотворный рабочий день. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День будет напряженным с самого утра. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День будет напряженным с самого утра. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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