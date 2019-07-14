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У берегов Австралии произошло землетрясение магнитудой 6,6
// фото: РИА Новости
11:14, 14 Jul 2019
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Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано у берегов Австралии, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 5:39 по местному времени, или 8:39 по Молдове. Очаг залегал на глубине 2 км. Регион землетрясения — Западная Австралия, передает Известия.

Сообщений о пострадавших не поступало.




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