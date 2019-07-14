Супружеская пара из Сынжерей обустроила зону отдыха на месте бывшей мусорной свалки. Часть денег на собственное дело Вероника Черногал и Андрей Чобану заработали за границей, остальное получили в виде гранта Чешского агентства по развитию.
"Возвращаясь в страну, проезжали мимо этого места. Здесь была свалка, картина ужасная. И я подумал: а почему не создать здесь что-нибудь красивое", - сказал предприниматель Андрей Чобану.
На создание зоны отдыха ушло три года. Организована она так, чтобы место было и для взрослых, для детей.
"Просто надо быть сильным, и если ставишь амбициозную цель, то нужно целеустремленно двигаться к ее достижению", - сказал предприниматель Андрей Чобану.
По расчетам предпринимателей, вложения в бизнес окупятся за пять лет. Супруги уже вынашивают планы по развитию бизнеса.
"Мы подумываем об агро-туризме, мини-мотелях. Хотим обустроить спа-зону, футбольное поле, площадки для мини-футбола и детских игр", - сказала предпринимательница Вероника Черногал.
Основам предпринимательства супруги учились в местном бизнес-инкубаторе.
"У нас была идея, и нам повезло что в Сынджерей есть бизнес-инкубатор. Мы прошли там обучение и получили там все необходимые рекомендации", - сказала Вероника Черногал.
Участие в программе "Новый импульс для развития бизнеса в северном регионе Молдовы", которую финансирует Чешское агентство по развитию, начинающие предприниматели получили грант в пять тысяч евро.
"Они написали хороший проект, инвестировали значительные средства, им оставалось совсем немного. Поэтому мы решили, что им нужно помочь. Речь шла о виде услуг, которых в Сынжерей не было", - сказала завотделом регионального развития АРР Мария Присэкарь.
Общие вложения супругов-предприниметелей в создание зоны отдыха составили почти пять миллионов леев.
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