Супруги из Сынжерей обустроили зону отдыха на месте бывшей мусорной свалки

Супружеская пара из Сынжерей обустроила зону отдыха на месте бывшей мусорной свалки. Часть денег на собственное дело Вероника Черногал и Андрей Чобану заработали за границей, остальное получили в виде гранта Чешского агентства по развитию.

"Возвращаясь в страну, проезжали мимо этого места. Здесь была свалка, картина ужасная. И я подумал: а почему не создать здесь что-нибудь красивое", - сказал предприниматель Андрей Чобану.

На создание зоны отдыха ушло три года. Организована она так, чтобы место было и для взрослых, для детей.

"Просто надо быть сильным, и если ставишь амбициозную цель, то нужно целеустремленно двигаться к ее достижению", - сказал предприниматель Андрей Чобану.

По расчетам предпринимателей, вложения в бизнес окупятся за пять лет. Супруги уже вынашивают планы по развитию бизнеса.

"Мы подумываем об агро-туризме, мини-мотелях. Хотим обустроить спа-зону, футбольное поле, площадки для мини-футбола и детских игр", - сказала предпринимательница Вероника Черногал.

Основам предпринимательства супруги учились в местном бизнес-инкубаторе.

"У нас была идея, и нам повезло что в Сынджерей есть бизнес-инкубатор. Мы прошли там обучение и получили там все необходимые рекомендации", - сказала Вероника Черногал.

Участие в программе "Новый импульс для развития бизнеса в северном регионе Молдовы", которую финансирует Чешское агентство по развитию, начинающие предприниматели получили грант в пять тысяч евро.

"Они написали хороший проект, инвестировали значительные средства, им оставалось совсем немного. Поэтому мы решили, что им нужно помочь. Речь шла о виде услуг, которых в Сынжерей не было", - сказала завотделом регионального развития АРР Мария Присэкарь.

Общие вложения супругов-предприниметелей в создание зоны отдыха составили почти пять миллионов леев.