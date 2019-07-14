Apple снимет конкурента сериала «Игра престолов»

Компания Apple намерена снять конкурента сериала «Игра престолов». Об этом 12 июля сообщил портал Cult of Mac.

Как заявляют в компании, новое телешоу под названием See должно поразить зрителей сценарием, составом актеров и огромным бюджетом, передает Известия.

Выяснилось, что один эпизод телесериала будет стоить $15 млн. Всего первый сезон будет включать 10 эпизодов, а это значит, что на сериал уйдет около $150 млн.

Главную роль в новом проекте исполнит Джейсон Момоа, также известный зрителям по «Игре престолов».

Сюжет телепроекта разворачивается в постапокалиптическом мире, где Земля была разрушена смертельным вирусом. Несколько миллионов выживших оказались слепыми. В сериале показывается жизнь людей спустя столетия, когда человеческая раса так долго жила без зрения, что неясно, существовало ли оно вообще.