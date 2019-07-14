В округе Майменсингх на севере Бангладеш во время ловли рыбы погиб молодой рыбак в результате удара молнии, а его брат пострадал. Также в этой местности погибли молодой человек и мужчина, который занимался плетением бус.

Три человека грузили бананы в машину в округе Чуаданга на западе Бангладеш, когда их настиг удар молнии. А в округе Сунамгандж в центральной части страны погибли отец и его 12-летний сын, когда они ловили рыбу. Их отвезли в больницу, но спасти их не удалось.

В округе Нетракона молния убила фермера, когда он пас корову, а рядом с одним из самых крупных городов страны Раджшахи другого крестьянина поразила стихия, когда он работал в поле.

Отмечается, что в Бангладеш в мае-июне от ударов молний погибли по меньшей мере 126 человек. Среди жертв стихии 21 женщина, семеро детей и 98 мужчин. Большинство из них скончались, когда работали в поле или пасли скот. Также за этот период пострадали 53 человека.