Массовое отравление в оздоровительном лагере в Одесской области: в больницах остаются 15 человек

В Одесской области в больницах остаются 15 человек, которые отравились в оздоровительном лагере.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, 11-12 июля в медицинские заведения Белгород-Днестровского района с предварительным диагнозом «пищевое отравление» обратились 56 человек, из них 53 ребенка (2002-2010 г.н.), которые отдыхали в оздоровительном лагере «Медик-2» в пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района, передает УНИАН.



По состоянию на 07:00 в лечебных учреждениях находятся 15 человек (из них 14 детей). Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, 12 июля в Одесской ОГА проинформировали о госпитализации из лагеря «Медик-2» с диагнозом «острый энтероколит» 46 детей и трех взрослых.

По данному факту полиция открыла производство по ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее выполнение обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины.



