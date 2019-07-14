Названы пять самых распространенных ошибок кошатников

Домашнее животное — это прежде всего большая ответственность. Даже самые заботливые и сознательные владельцы кошек могут допускать ошибки в их содержании, в результате которых питомец может пострадать. Часто это происходит из-за простого незнания.

Названы пять роковых ошибок, которые допускают кошатники, передает Вести-UA.

Оставляют еду в миске

Для занятых хозяев это очень удобно — насыпать питомцу полную миску корма и уйти по своим делам. Но такой подход приведёт к тому, что животное не будет соблюдать график питания, а значит, начнёт переедать. Это в свою очередь грозит ожирением и сопутствующими проблемами со здоровьем.

Редко водят к ветеринару

Даже если питомец, на первый взгляд, чувствует себя прекрасно и не демонстрирует признаков болезни, котам всё равно следует регулярно проводить профилактические осмотры и анализы. Они помогут выявить скрытые признаки заболеваний и своевременно начать лечение.

Закрывают глаза на лишний вес животного

Некоторые хозяева умиляются толстым котикам и считают, что они и должны быть пухлыми. Но, как уже писалось выше, ожирение может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем. Правильное питание и игры — залог отличной формы и хорошего самочувствие кота.

Игнорируют изменения в поведении питомца

Если у животного изменился аппетит, он начал ото всех прятаться или больше мяукать, лучше показать его ветеринару. Кошки — терпеливые создания, и могут не подавать виду, даже если их что-то беспокоит. Поэтому любые необычные изменения в поведении питомца не стоит оставлять без внимания.

Не соблюдают чистоту лотка

Коты — крайне чистоплотные животные. Они не любят справлять нужду в грязные и вонючие лотки. Если вы вовремя не поменяете наполнитель, питомец может подолгу терпеть и не ходить в туалет, что также грозит проблемами со здоровьем.

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