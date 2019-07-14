Молдавский скрипач Кирилл Максимов работает концертмейстером в одном из самых престижных оркестров Вены

Молдавский скрипач Кирилл Максимов уже два года работает концертмейстером в одном из самых престижных оркестров Вены - Тонкюнстлер. Ему еще нет 30, но он уже выступал на крупнейших сценах мира и заслужил привилегию играть на подлинной скрипке Страдивари, стоимость которой оценивается в несколько миллионов евро.

Родители Кирилла - тоже музыканты - привели сына в лицей Раманинова, когда ему исполнилось пять. Учитель Алла Гусева сразу разглядела в мальчике талант.

"Дома заниматься - это было скучно, не хотелось, хотелось пойти поиграть в футбол с детьми. Но после какого-то периода, когда ты понимаешь сколько ты инвестировал часов и тебе все равно это нравится, ты думаешь "Ну, куда я уйду теперь-то", надо идти до конца", - сказал музыкант Кирилл Максимов.

Сейчас график выступлений Кирилла Максимова расписан на год вперед, а стоимость билетов на его концерт нередко превышает 150 евро.

"Концертмейстер в оркестре - это такой, как капитан в футбольной команде. Это лидер группы первых скрипок и лидер всего оркестра. Это вторая должность по значимости после дирижера", - сказал Кирилл Максимов.

Кирилл входит в число музыкантов, которым Национальный банк Вены предоставляет в использование поистине бесценные инструменты.

"Последние 5 месяцев я играю на скрипке Антонио Страдивари 1716 года. Это так называемый его золотой период, то время когда он сделал свои лучшие инструменты и самые дорогие инструменты", - отметил Кирилл Максимов.

В Молдову Кирилл приезжает нечасто. Его концерт в Кишиневе, намеченный на ноябрь, обещает стать поистине большим музыкальным событием. Музыкант исполнит произведения Моцарта и Чайковского.

"Дома играть каково? Очень стремно. Действительно, это необъяснимое ощущение после большого зала Мьюзиферайн. Казалось бы, вроде здесь и вырос, и должно быть все спокойно. А играется очень ответственно", рассказал Кирилл Максимов.