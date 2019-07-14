В Вадул-луй-Водах устроили состязание дронов

Состязание дронов устроили в Вадул-луй-Водах десять мастеров управления беспилотниками. Каждый должен был справиться с непростыми заданиями. Получилось увлекательное шоу.

Управление дроном развивает многие навыки, уверены участники соревнования.

Олега Клизова убедил участвовать в состязании десятилетний сын.

Состязание собрало на берегу Днестра людей увлеченных и любознательных.

"Я занимаюсь робототехникой уже шесть лет. Дроны способы развивать скорость в сто километров в час и хорошо маневрируют. Чтобы управлять ими, нужна хорошая реакция", - сказал участник Андрей Копач.

Выступления участников соревнования судило строго и компетентное жюри.

”Для победы важны быстрая реакция, точность, хороша развитые навыки в управлении и преодолении препятствий", - сказал член жюри Николае Андреуц.

Прошедшие соревнования были третьими по счету. Они призваны развивать и продвигать этот вид спорта.