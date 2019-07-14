Компания Google создала новую соцсеть под названием Shoelace (Шнурки) и приступила к ее тестированию. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщает Tehnot.
"Компания решила испытать удачу с социальным приложением Shoelace. Новый проект призван объединить живущих рядом людей с одинаковыми интересами. Указав в Shoelace свои хобби или любимые развлечения, пользователи смогут находить тематические мероприятия и встречи поблизости, а также создавать собственные ивенты. Присоединившись к мероприятию, можно обсудить событие с другими его участниками в общем чате. Также в приложении есть возможность приглашать на встречи других людей, даже если они не пользуются данной социальной сетью", - говорится в сообщении.
Программа доступна на платформах Android и iOS, информации о веб-версии приложения пока нет. На данный момент разработчики проводят закрытое тестирование продукта на территории Нью-Йорка, регистрация возможна только по приглашениям, пишет Корреспондент.
Разработкой социального приложения занимается небольшая команда из подразделения Area 120, которое специализируется на экспериментальных продуктах Google. По словам создателей проекта, название Shoelace (шнурки) является отсылкой к его цели - связывать людей с общими интересами, так же как связываются концы шнурков на ботинках. По этой же аналогии мероприятия, которые создаются в приложении, были названы Loops - "петли".
На сайте проекта отмечается, что в конечном итоге планируется запустить Shoelace по всему миру. Однако очевидно, что о каких-либо конкретных сроках говорить пока рано.
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