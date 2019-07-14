Полиция установила личность убийцы 32-летней женщины, найденной в машине на Ботанике

Полиция установила личность подозреваемого в убийстве 32-летней женщины, найденной мертвой в машине на Ботанике. Речь идет о 40-летнем мужчине с криминальным прошлым. Органы правопорядка объявили в розыск подозреваемого.

"Подозреваемый ранее был судим в Республике Молдова за грабеж и в Российской Федерации - за убийство", - сказал глава управления Национального инспектората расследований Игорь Зглавуца.

Более подробную информацию правоохранительные органы не разглашают. Расследование продолжается.

Напомним, 10 июля, в автомобиле припаркованном на столичной улице Титулеску, было найдено тело 32-летней женщины. Врачи обнаружили на теле жертвы множественные признаки насильственной смерти. Предварительно было установлено, что женщину избили, а затем задушили. У погибшей остался муж и двое несовершеннолетних детей.