Из-за изменения климата все черепахи Кабо-Верде станут самками

Будущее морских головастых черепах в одном из самых важных мест их размножения в Кабо-Верде находится под угрозой из-за глобального потепления, говорится в новом исследовании ученых из Эксетерского Университета в Великобритании. Результаты работы опубликованы в журнале Marine Ecology Progress Series.

Пол морских головастых черепах определяется температурой их среды в период инкубации яиц. При температурах выше 31 градуса вылупляются самки, тогда как самцы – в более прохладные периоды, передает Мир24.

«В Кабо-Верде находится одна из крупнейших в мире популяций головастых черепах – до 15% от общего количества всех гнездящихся черепах в мире. По нашим оценкам, 84% нынешних детенышей – самки, и более высокие температуры только увеличат эту пропорцию», - говорит доктор Люси Хоукс.

По прогнозам ученых, к 2100 году 99,86% детенышей морских головастых черепах будут вылупляться самками. Хотя все еще есть надежда, что животные адаптируются к повышающимся температурам и либо начнут спариваться в более прохладные периоды года, либо начнут использовать для кладок более холодные районы.